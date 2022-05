Fedez si è confessato a cuore aperto in merito alla scoperta della malattia e al suo rapporto con il denaro.

Fedez ha ospitato il collega Lazza nel suo podcast, Muschio Selvaggio, e per la prima volta si è confessato in merito al tumore – che ha recentemente scoperto di avere – e al suo rapporto con i soldi. “Io, prima di avere il tumore, avevo un obiettivo in soldi, adesso non me ne frega più niente. Era duecento milioni”, ha dichiarato il rapper, e ancora: “Mi sono detto che non ha senso. E sai perché non ha senso? Perché, metti che arrivi a 200, poi vuoi sempre di più, poi sono 300, poi 400. Poi arrivi al miliardo e comunque ti rendi conto che non è quello il fine”.

Fedez

Fedez: il tumore e i soldi

Fedez ha confessato a Muschio Selvaggio come sia cambiato il suo rapporto con i soldi dopo che ha scoperto di avere un tumore. Il rapper ha confessato che prima della malattia avrebbe puntato a incassare cifre esorbitanti e a seguire ha anche ammesso che i modi per spendere il denaro, a suo avviso, non mancherebbero mai: “Li spendi, li spendi. E puoi anche perderli. Il tuo tenore di vita diventa diverso, inizi a spendere in aziende e fare investimenti”, ha confessato il rapper.

Dopo l’intervento subito per asportare la massa tumorale, Fedez non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni in merito al suo stato di salute o alla malattia.

