Mentre Fedez ha confermato via social che sarà di nuovo giudice a X Factor, le voci sulla presenza di Ambra Angiolini nel cast dello show sono diventate sempre più insistenti e, nelle ultime ore, sono aumentate le indiscrezioni riguardanti gli altri due volti che comporranno il cast dei giudici del programma. A quanto pare Manuel Agnelli sarebbe stato riconfermato come giudice dello show e, insieme a lui, vi potrebbe essere anche Dargen D’Amico (fortemente voluto da Fedez).

X Factor: i giudici del programma

Ferve sempre di più l’attesa per la nuova edizione di X Factor che, ancora una volta, vedrà Fedez nel ruolo di giudice dello show. Insieme al rapper sarebbe stato riconfermato anche Manuel Agnelli, mentre tra i volti nuovi al timone del programma sembra che vi saranno l’attrice Ambra Angiolini e Dargen D’Amico (grande amico di Fedez e da lui fortemente voluto all’interno del talent show).

Sulla questione al momento non sono emerse conferme e quindi per sapere se saranno davvero questi gli altri giudici (oltre a Fedez, che ha confermato la sua presenza via social) non resta che attendere.

