Francesco Totti era molto legato a suo padre Enzo e, quando l’uomo è tragicamente scomparso nel 2020, il calciatore ha vissuto un periodo molto buio. Nel giorno del compleanno del papà, a due anni dalla sua scomparsa, Totti ha scritto nelle sue stories via social: “Buon compleanno sceriffo”, ricordando il soprannome con cui tutti erano soliti chiamare suo padre.

Francesco Totti: il messaggio al padre scomparso

Francesco Totti è stato incredibilmente legato a suo padre che, per primo, ha creduto nel suo straordinario talento. Nel giorno del compleanno de “lo sceriffo” – come tutti erano soliti chiamare Enzo Totti – il famoso ex calciatore gli ha dedicato le sue parole d’affetto attraverso i social.

Pochi giorni dopo la scomparsa di Enzo Totti, il marito di Ilary Blasi aveva affidato a Instagram una sua commovente lettera dedicata al padre scomparso in cui aveva scritto:

“Devo dirti scusa e grazie. Scusa per tutte le volte che non ho capito, per tutte le volte che non ti ho detto ti voglio bene, scusa per gli abbracci mancati, per le parole non dette, per gli sbagli che ho fatto, ma soprattutto grazie perché sei stato un padre e non smetterai mai di esserlo. Senza di te non ce l’avrei mai fatta, anche se non sei più con noi il tuo ricordo e il tuo sorriso non saranno mai dimenticati”.

