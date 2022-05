Floriana Secondi ha fatto una confessione shock durante la sua partecipazione a Pomeriggio Cinque. I suoi gatti sarebbero morti.

Floriana Secondi ha svelato a Pomeriggio Cinque che i suoi 3 gatti sarebbero morti mentre lei si trovava all’Isola dei Famosi. L’ex naufraga al momento non ha specificato le cause della morte dei tre animali e ha detto solo che uno di loro sarebbe deceduto in una clinica veterinaria. Il suo compagno, Angelo, le avrebbe regalato un chihuahua per cercare di consolarla dopo l’accaduto.

“Il mio compagno mi ha regalato un cane perché mi conosce bene, sa quello che desidero. Ho perduto tre gatti quando ho fatto l’Isola, uno mi è morto in clinica, c‘è stata una strage al mio rientro all’Isola!”, ha dichiarato la Secondi.

Floriana Secondi: i gatti morti

Floriana Secondi ha vissuto un terribile dramma al suo rientro dall’Isola dei Famosi: i tre gatti dell’ex gieffina sono infatti tragicamente scomparsi, ma al momento non ne sono note le cause. Floriana Secondi ha confessato che a supportarla in un momento così difficile sarebbe stato il suo compagno, Angelo, di 15 anni più grande di lei. Lui le ha regalato un cane e oggi sembra che Floriana stia lentamente cercando di ritrovare la serenità dopo quanto accaduto.

