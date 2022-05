Walter Zenga ha denunciato Elena Di Cioccio per alcune delle sue frasi in merito a una sua lite con il figlio Andrea Zenga.

Durante la partecipazione di Andrea Zenga al GF Vip 5 Walter Zenga aveva avuto con lui un duro scontro in diretta tv e sulla questione era intervenuta anche l’ex inviata delle Iene Elena Di Cioccio, che attraverso i social aveva scritto: “Zenga padre parla come un 16enne bullo a suo figlio che è diventato adulto“, e ancora: “Fai schifo come uomo e come padre… Vergognati. Sei una merd*”. Zenga l’ha denunciata per aver offeso la sua reputazione.

Walter Zenga

Walter Zenga denuncia Elena Di Cioccio

Il tribunale di Milano dovrà esaminare il caso Zenga-Di Cioccio, e l’ex inviata delle Iene è chiamata a presentarsi in tribunale il prossimo 16 giugno. Zenga non ha digerito alcune delle frasi offensive a lui rivolte quando, un anno fa, si recò al GF Vip per avere un chiarimento con suo figlio Andrea (che lo aveva accusato di essere un padre assente).

In seguito all’episodio i due erano riusciti a chiarirsi, ma in seguito Zenga non aveva preso parte al matrimonio dell’altro figlio, Niccolò (fratello di Andrea) e per questo si era parlato di nuovo di una rottura familiare tra i tre. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e al momento l’ex calciatore non ha commentato pubblicamente la questione.

