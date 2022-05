Catia Franchi, sorella di Elisabetta Franchi e volto di Uomini e donne, ha preso le difese della celebre stilista.

La bufera scoppiata contro Elisabetta Franchi per le sue dichiarazioni sul tema delle donne e del lavoro non sembra placarsi e la sorella della celebre stilista, Catia Franchi – che da tempo lavora nell’azienda di famiglia – in queste ore è intervenuta in sua difesa. “Mia sorella è stata fraintesa, non intendeva dire quello che tutti hanno pensato e ora viene massacrata. Sono tutti bravi a parlare e criticare, ma lo Stato in questo tipo di situazioni non ti aiuta: Elisabetta è sempre stata dedita al lavoro, fin dall’inizio ha fatto solo sacrifici, ancora adesso non ha orari”, ha affermato al Corriere della Sera.

Elisabetta Franchi

Catia Franchi difende sua sorella Elisabetta

In queste ore in molti hanno tuonato con indignazione contro Elisabetta Franchi e hanno annunciato di voler smettere di acquistare i suoi prodotti a causa di alcune frasi da lei pronunciate sul tema delle donne e il mondo del lavoro (la stilista ha affermato di assumere donne over 40 perché già sarebbero divorziate e con figli). Sulla questione lei stessa ha emesso un comunicato di chiarimento, affermando di esser stata fraintesa. La sorella Catia – attuale volto di Uomini e donne – l’ha difesa in un’intervista al Corriere della Sera, e in tanti si chiedono quali altri sviluppi avrà la vicenda.

Elisabetta Franchi ha specificato – dati alla mano – di esser sempre stata dalla parte delle donne e ha anche dichiarato che alcune delle sue affermazioni (fatte durante un evento de Il Foglio) sarebbero state strumentalizzate. In queste ore anche la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, aveva preso le sue difese.

