L’attore Luca Argentero ha replicato personalmente contro un hater che ha scritto un post contro di lui sui social.

Luca Argentero ha replicato contro un detrattore che, attraverso i social, ha affermato di voler vedere l’attore vittima di violenza. “Il giorno che Luca Argentero verrà scoppiato di mazzate sarà comunque troppo tardi”, ha scritto l’hater, mentre Argentero ha prontamente risposto su Twitter: “Come sei maschio… sono tutta un fremito…”.

Luca Argentero replica a un hater

Un hater se l’è presa con Luca Argentero che, attraverso i social, ha deciso di replicare come fatto già altre volte usando la sua solita ironia. Lo sfortunato detrattore replicherà a quanto scritto dall’attore? In tanti, sui social, hanno preso le sue difese e hanno mostrato la loro ilarità per quanto scritto da lui contro il leone da tastiera.

Non è la prima volta che l’attore si trova a dover rispondere agli haters e già nei mesi scorsi aveva replicato via social dopo che molti lo avevano preso di mira per via della sua assenza al Festival di Sanremo (dovuta alla scomparsa di suo suocero, papà della moglie Cristina Marino). L’attore si era difeso attraverso i social dalle voci su di lui e dalle malelingue.

