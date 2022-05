Alessandro Gassmann ha rotto il silenzio in merito al gesto compiuto da suo figlio Leo, che nelle ultime ore ha salvato una ragazza da un tentativo di violenza.

Leo Gassmann ha soccorso una ragazza che un uomo avrebbe cercato di violentare nel cuore della notte, a Roma. Suo padre, l’attore Alessandro Gassmann, ha rotto il silenzio in merito alla vicenda scrivendo su Twitter: “Sono un padre fortunato. Grande amore mio, fiero di te”.

Alessandro Gassmann: le parole per il figlio Leo

Nelle scorse ore il cantante Leo Gassmann è balzato agli onori delle cronache per aver prestato soccorso a una ragazza che un uomo aveva provato a molestare, per strada.

“Se vi capita di incappare in situazioni del genere non tiratevi mai indietro. Da esseri umani abbiamo il dovere di aiutare i nostri fratelli e sorelle se in difficoltà, anche se fa paura. Mi fa male il cuore a pensare quanto l’uomo possa arrivare così in basso. Confido però nell’umanità e nell’amore che appartiene ad ognuno di noi. Non abbiate paura a denunciare o a chiedere aiuto. Non siete soli/e. Rendiamo questo mondo un posto migliore. Non dimenticherò mai le urla di questa ragazza che gridava aiuto”, ha dichiarato lo stesso Leo Gassmann attraverso i social dopo quanto accaduto. In tanti hanno lodato il suo gesto e suo padre, Alessandro Gassmann, non è stato da meno.

