Sonia Bruganelli ha rotto il silenzio in merito alla polemica che ha investito Elisabetta Franchi.

Elisabetta Franchi è finita nell’occhio del ciclone per aver affermato di assumere solo donne over 40 perché, per la maggiore, avrebbero già figli e sarebbero già divorziate. La questione ha sollevato un vero e proprio putiferio ma, a sorpresa, Sonia Bruganelli ha preso le sue difese scrivendo in un Tweet: “Il modo di Elisabetta Franchi di esprimere la sua politica aziendale non sarà sicuramente stato gradevole ma ricordo che è la SUA azienda che paga LEI i suoi dipendenti e credo sia libera di assumere CHI REPUTA PIÙ OPPORTUNO. E adesso scatenatevi pure con la vostra demagogia”.

Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli difende Elisabetta Franchi

A sorpresa Sonia Bruganelli ha preso le difese della stilista Elisabetta Franchi, finita nell’occhio del ciclone per alcune delle sue esternazioni sulle donne e la carriera lavorativa. In molti in queste ore si sono scagliati contro di lei via social, mentre la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, ha deciso di difenderla con un messaggio su Twitter.

Nel frattempo la Franchi ha chiesto pubblicamente scusa per le sue affermazioni e ha dichiarato di esser stata fraintesa. “C’è stato un grande fraintendimento per quello che sta girando sul web, strumentalizzando le parole dette. La mia azienda oggi è una realtà quasi completamente al femminile”, ha detto. Le sue parole basteranno a placare le polemiche?

