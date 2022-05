Per la conduttrice Barbara D’Urso “l’età non conta” e ha deciso di ricordarlo a tutti durante la sua ultima festa di compleanno.

Barbara D’Urso ha compiuto 65 anni, ma per lei è come se fossero 18: la conduttrice ha postato sui social le immagini della sua festa di compleanno dove, per l’occasione, si è fatta consegnare dei palloncini a forma di “18”. “Non mi importa tanto dell’età. L’età non esiste. Non è la mia età. Cioè: lo è ma anche no”, ha dichiarato a La Stampa.

Barbara D’Urso: il 65esimo compleanno

Barbara D’Urso ha festeggiato il suo 65esimo compleanno con un party esclusivo a cui, ovviamente, non hanno mancato di presenziare alcuni dei suoi amici più intimi. Per l’occasione la conduttrice ha indossato un abito con paillette e si è lasciata immortalare con dei palloncini a forma di numero “18”.

Quanto al suo futuro in Mediaset, dopo che per giorni sono circolate indiscrezioni riguardanti un suo possibile e mancato rinnovo del contratto, lei stessa ha smentito la notizia a La Stampa affermando: “Resto anche l’anno prossimo. Provo a spiegarlo in un modo carino. Ci sono persone ossessionate da me. L’ossessione può spingere a commissionare delle cose da scrivere anche se non sono vere”.

