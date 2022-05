Secondo indiscrezioni Mediaset avrebbe nuovi piani per Barbara D’Urso che, a dicembre, vedrà scadere il suo contratto.

Dopo i rumor riguardanti il suo presunto e imminente addio a Mediaset (dopo il tanto chiacchierato “ridimensionamento”) sembra che Barbara D’Urso andrà ancora una volta incontro a importanti novità all’interno dell’azienda. Dopo l’esperienza de La Pupa e il Secchione la conduttrice potrebbe tornare a Pomeriggio Cinque anche per la prossima stagione ma, per risparmiare, la rete avrebbe deciso di farle condurre il programma dallo studio (più piccolo) in cui vengono condotti anche Mattino Cinque e Studio Aperto.

Secondo DiLei, la rete avrebbe inoltre intenzione di farle firmare un “contratto senza esclusiva”, così da lasciarle la possibilità di accettare nuove proposte in tv.

Barbara D’Urso

Barbara D’Urso fuori da Canale 5? Le indiscrezioni

Il futuro di Barbara D’Urso in tv sembra essere avvolto dalle incertezze: dopo essere rimasta orfana di due dei suoi programmi di punta (Domenica Live e Live – Non è la D’Urso) la conduttrice ha cambiato studio e, a dicembre, vedrà scadere il suo contratto.

A quanto pare Mediaset starebbe ragionando su una serie di misure atte a preservare i bilanci e a far quadrare i conti. L’unica misura per “salvare” la conduttrice sarebbe quella di farle un “contratto senza esclusiva” e affidarle la conduzione del suo show all’interno di uno studio più piccolo. Sulla vicenda emergeranno nuovi particolari?

