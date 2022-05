Dopo essere tornato a Uomini e donne Riccardo Guarnieri ha svelato che sarebbe stato attratto da un ex volto dello show.

Mentre si vociferava di un presunto ritorno di fiamma tra lui e Ida Plano, Riccardo Guarnieri ha rotto il silenzio in merito alla questione e ha fatto sapere che lui e la sua ex non si sarebbero visti al di fuori del programma (come ipotizzato da qualcuno sui social) né tantomeno si sarebbero chiariti.

Al magazine di Uomini e Donne Riccardo ha anche fatto un’inaspettata confessione su una giovane ex protagonista dello show che avrebbe catturato la sua attenzione, ossia Federica Aversano. “La trovo bellissima, mi piaceva molto il suo neo sul labbro e anche caratterialmente mi ha colpito: da casa percepivo tutte le sue paure e le comprendevo”, ha dichiarato.

Riccardo Guarnieri e Federica Aversano

Federica Aversano tornerà a Uomini e Donne ora che Riccardo Guarnieri non ha fatto segreto di sentirsi attratto da lei? Sulla questione tutto tace e in tanti, tra i fan del programma, sono curiosi di saperne di più.

Al momento sembra che tra Riccardo e Ida non sboccerà alcun ritorno di fiamma: nonostante l’affiatamento mostrato dopo il loro incontro, i due non si sarebbero chiariti in privato e sembra che Ida abbia iniziato a frequentare un nuovo cavaliere. Dal canto suo Riccardo ha affermato di non voler avere di nuovo una storia con la dama bresciana a cui, prima di separarsi, aveva chiesto di sposarlo. Tra i due ci saranno ulteriori sviluppi a Uomini e Donne?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG