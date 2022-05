Guendalina e Edoardo Tavassi hanno affermato di credere che Roger Balduino e Beatriz si siano messi d’accordo prima di approdare sull’isola.

Il comportamento di Roger Balduino nei confronti dell’ex fidanzata Beatriz Marino non ha convinto Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo che, all’Isola dei Famosi, hanno affermato di credere che i due si siano messi d’accordo prima di approdare al programma.

“Roger viene sull’Isola e si mette d’accordo prima con la ex. Le dice: ‘Io vado a fare l’Isola e vado da single. A un certo punto ci sarà qualche ragazza che mi piace. Benissimo, faccio la storia. Tu fai quella che le dà fastidio, perché io ti avevo detto che una volta tornato saremmo stati insieme’. Poi lui fa la storia con Estefania e a lei, visto che fa l’arrabbiata in studio, le propongono di venire qua per vedere cosa succede tra lei e Roger. Lei voleva farsi vedere, lui le vuole bene e la vuole aiutare, perché no?”, ha affermato Edoardo Tavassi.

Guendalina e Edoardo Tavassi contro Roger e Beatriz

Quella di Roger Balduino e Beatriz Marino è pura strategia? Guendalina Tavassi e Edoardo sono convinti di sì e hanno affermato di trovare quantomeno strano il comportamento del naufrago nei confronti della sua ex fidanzata. Sull’Isola Roger ha stretto un importante legame con Estefania Bernal, ma la sua vicinanza con Beatriz non ha convinto gli altri naufraghi.

“Roger non è rispettoso nei confronti di Estefania, se io andassi di là e il mio fidanzato qua facesse quello che sta facendo lui con la sua ex, sai i calci che gli darei? Almeno potrebbe fingere un po’ di dispiacere“, ha tuonato Guendalina. I due affronteranno la questione con i due diretti interessati?

