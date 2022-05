Vittorio Sgarbi si è scagliato con parole velenose contro Chiara Ferragni e Fedez. I due volti social replicheranno?

In una delle sue ultime interviste (per Mowmag) Vittorio Sgarbi si è scagliato contro l’influencer Chiara Ferragni e contro suo marito Fedez.

“Quella lì che si chiama Ferragni o Merdagni. Ha degli zatteroni talmente schifosi che avrebbe bisogno di un influencer che le dica cosa prendere perché lei non sa quel cazzo che fa”, ha dichiarato, e ancora: “Ha preso un fidanzato che non si può guardare, un mezzo marito. E poi, non contenta, si è tirata su degli zatteroni che fanno più schifo del marito. Per cui, a parer mio, avrebbe davvero bisogno di qualcuno che la influenzi”, ha affermato il famoso critico d’arte.

Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi contro Chiara Ferragni: le parole

Vittorio Sgarbi ha espresso le sue opinioni infuocate su Chiara Ferragni e Fedez e in tanti, sui social, si chiedono se i due replicheranno contro le critiche impietose del personaggio tv.

Al momento sulla questione tutto tace e la famosa coppia non ha preferito non rompere il silenzio via social. Di recente i due hanno sporto querela contro Fabrizio Corona e molti tra i loro fan si chiedono se faranno lo stesso con Vittorio Sgarbi che, a quanto pare, non nutre particolare simpatia per la coppia più famosa d’Italia. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG