A poche ore dall’intervista di Belen al podcast di Fedez, Fabrizio Corona ha replicato alle parole dei due attraverso i social.

Fabrizio Corona ha replicato attraverso le sue stories alle parole di Belen Rodriguez e Fedez a Muschio Selvaggio (dove il rapper ha affermato che l’ex Re dei paparazzi sarebbe “ossessionato” da lui). “Gorda non ce l’ho con lui. A lui importa… è una vita che come tutti mi ha preso a modello. Fede sono ossessionato perché ti voglio”, ha scritto Corona rivolgendosi a Belen, e ha aggiunto:

“Piuttosto mi disgusta un sistema, un meccanismo, diciamo una tal ‘bolla’. Volente o nolente, caro Federico tu sei entrato a pieno titolo nella suddetta bolla, se non ti volessi bene non te lo direi nemmeno”. L’ex Re dei paparazzi non ha risparmiato anche una frecciatina a Chiara Ferragni.

Fabrizio Corona

Fabrizio Corona replica a Belen e Fedez

Dopo che Belen e Fedez lo hanno menzionato al podcast Muschio Selvaggio, Fabrizio Corona non ha perso occasione per replicare attraverso i social e, dopo aver scagliato una frecciatina infuocata contro il rapper, se l’è presa anche con sua moglie, Chiara Ferragni. I due recentemente lo hanno denunciato per diffamazione (Corona li ha definiti “ebeti” via social).

“Ultima cosa, i tatuaggi li avevo da quando tu probabilmente hai imparato a camminare… Un abbraccio e rimettiti in forma!”, ha scritto Corona all’indirizzo di Fedez prima di lanciare la sua ultima frecciatina: “A processo te lo spiego, meglio. Non vedo l’ora di conoscere la Ferry”.

