Andrea Zenga è stato al centro degli argomenti di discussione della puntata di venerdì 5 febbraio 2021 del Grande Fratello Vip 5.

Il tema era ovviamente legato al legame con il padre Walter che, una settimana fa, si è presentato proprio nella Casa per parlare con lui dopo un lungo tempo di distanza.

Il ragazzo è stato chiamato in Mistery Room da Alfonso Signorini dove gli sono state riportate le parole del padre Walter in un’intervista rilasciata proprio al conduttore nei giorni scorsi. Pochi riferimenti al passato col figlio ma soprattutto al futuro possibile tra loro due.

“Ho commesso errori, avrei potuto fare di più. I figli grandi possono anche fare una telefonata. Avrei volito abbracciarlo, stringerlo a me, è sangue del mio sangue. Ho intuito il suo desiderio di ricreare un rapporto. Sono sicuro che quando uscirà dalla casa mi chiamerà, se non lo farà lui lo farò io. Sono con il telefonino in mano e aspetto una telefonata da Dede e da suo fratello Niki”.

Questo il commento di Andrea dopo aver letto e ascoltare le dichiarazioni:

“Qualche parole che leggo mi sarebbe piaciuta sentirla dal vivo. La possibilità di dirmela dal vivo gliela darò, il futuro è da scrivere, spero che si possa riuscire a venirci incontro. Non ha più senso dirsi chi ha sbagliato e chi no ma di creare qualcosa insieme. Da uomini in primis e, se si riuscirà, da padre e figlio. Sono curioso, non credo che sarà facile ma la volontà c’è”.