Nella puntata di venerdì 5 febbraio 2021 del Grande Fratello Vip 5, si è parlato del rapporto burrascoso tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi. Il concorrente aveva sottolineato di non aver mai parlato di amicizia tra loro due, parole che hanno scosso e turbato la Salemi. Ora ha ribadito che non è un’amica ma una conoscente.

“Sei entrata qua dentro millantando un’amicizia” ha accusato Tommaso mentre lei ribadiva di averci tenuto alla sua persona (“Ti conosco da sei anni”).

“Siamo alla follia più totale” ha commentato lei in confessionale mentre Zorzi crede che non ci sia più nulla da dire sulla questione. Addirittura ha augurato a Giulia e Pierpaolo una bella storia d’amore “ma lontano da lui”.

Interpellato da Signorini, Zorzi ha sottolineato:

“Io e Giulia ad oggi non abbiamo il rapporto di prima. In questo programma non ho mai avuto timore ad ammettere le mie colpe. Non mi piace sentirmi addossare delle colpe che non mi competono con un giochino da senso di colpa che non mi sento di dover addossare. Il nostro rapporto all’esterno dobbiamo lasciarlo fuori da questa Casa. Non sei la persona alla quale io devo rispondere ad ogni messaggio, non abbiamo quel tipo di legame. E’ un’ottima conoscente ma non è un’amica”.