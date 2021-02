Andrea Zelletta incontra il padre: “Siamo fieri di te”  

Andrea Zelletta, racconta Alfonso Signorini, non sarebbe mai riuscito a dire al padre che gli vuole bene. E proprio questo tema è stato trattato durante la puntata di venerdì 5 febbraio 2021 del Grande Fratello Vip 5.

Il concorrente -fiero di essere passato da comodino a colonna della casa (cit.)- ha ricordato spesso il nonno, una sorta di suo secondo padre.

Nella clip mandata in onda, Andrea ha parlato con parole affettuose della sua famiglia e anche dell’assenza di suo padre:

“E’ stata un’assenza importante, lui viveva ad Ancora ma tornava ogni weekend perché voleva stare con noi. Adesso mi tornano in mente queste cose perché prima mi sembrava normale… Ma non era normale. Era un rapporto da minimo indispensabile , non l’ho mai abbracciato. E’ molto sensibile ma non lo dimostra. Ha un carattere molto glaciale. Per mio timore non gliel’ho mai chiesto, a mio padre. Ha perso la madre tanto tempo fa… Non ricordo piangere mio padre nemmeno durante il funerale di mia nonna… Non ci siamo mai detti Ti voglio bene. Forse dobbiamo solo trovare il coraggio di dircelo”.

Per lui non ci deve essere vergogna a dire le parole belle perché fa diventare più uomo.

E, ovviamente, ecco arrivare la sorpresa, l’incontro con il padre, nel giardino della casa.

Prima che lui possa parlare, però, arriva il freeze. E il padre, commosso, parla al figlio:

“Non sono glaciale, è che mio padre non me l’ha mai detto… e sono cresciuto dandolo per scontato. Che ti voglio bene, lo sai già. Esternare è bello. Per me era come una cosa scontata. Sbagliando. Dire “Ti voglio bene” fa bene alla mente e al cuore. E’ il momento di recuperare… c’è tempo no? Voglio chiudere questa parentesi, mi sta venendo da piangere… Sono fiero di te. Questa parola comodino… questi cassetti piccoli… ti stavano stretti, ora sei diventato un armadio a sei ante. Aprendo questo armadio è uscito Andrea che conosciamo tutti. Un ragazzo da sposare subito. Siamo fieri di te”

Andrea, al termine del momento “freeze”, ha risposto così al padre:

“Ti ho visto piangere per la prima volta e il mio cuore è esploso di gioia. So che non sei abituato. Mi hai regalato una parte del tuo passato, che il nonno non ti aveva mai detto che ti voleva bene… E posso capire questa difficoltà. Ma da oggi non ci sarà più nulla di scontato, dobbiamo viverci e amarci, dobbiamo vivercela piena d’amore senza mai avere rimpianti”

E alla fine, finalmente, si sono detti di volersi bene.