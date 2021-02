Samantha De Grenet era in sfida con Maria Teresa Ruta nella puntata di venerdì 5 febbraio 2021 del Grande Fratello Vip 5.

Durante la diretta, per lei una sorpresa, l’incontro con il padre Mario, non previsto secondo i pronostici di Alfonso Signorini.

Ha quindi invitato l’attrice ad andare in cucurio.

Nella precedente puntata, infatti, aveva incontrato il figlio.

“Nella casa, abbiamo scoperto una Samantha tutta d’un pezzo, misurata, di grande stile. Dall’altra è una donna generosa che si spende in mille premure con i suoi compagni. Ci hai raccontato della bella famiglia che hai alle tue spalle e alla quale sei legatissima…”

Con questa introduzione, il conduttore ha lanciato un video con le parole di grande amore e affetto pronunciate dalla De Grenet nei confronti del padre e dei suoi cari.

“Abbiamo un legame fortissimo… attaccati, attaccati, attaccati. Possiamo stare nella stanza per cinque ore e scambiarci cinque parole ma ci si ama” ha raccontato. “E’ un punto di riferimento, la mia forza, le braccia che consolano… Me lo sono portato in mille viaggi con me e Brando”.