Queste le tenere parole di Sofia, figlia di Dayane Mello, in un video mandato alla madre e che la concorrente ha visto durante il suo ingresso nel cucurio.

Dayane ha raccontato anche di un passaggio particolare, legata a quando ha potuto parlare con la figlia, nei giorni scorsi:

Quando è arrivata a scuola alle 6 di pomeriggio, è arrivata alla scuola con questo disegno dove c’è questo angioletto biondo. E mio fratello è biondo… Ho la certezze che siamo collegati a qualcosa di più grande di noi”.

Alfonso Signorini ha sottolineato la sua volontà, per il momento, di rimanere all’interno della casa del Grande Fratello Vip nonostante la morte del fratello Lucas, di appena 27 anni. E lei stessa ha spiegato il motivo che l’ha portata a prendere questa decisione:

“Sofia ha già vissuto cinque anni fa una cosa molto simile. So quanto ha sofferto. Mi diceva “Mamma non sorridi…” Fare finta di stare bene non è il momento. Non si merita una bugia. E mio fratello mi ha detto che Lucas era molto felice di quello che stava accadendo nella mia vita e che sarebbe stato felice che fossi rimasta qui”.