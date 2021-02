Juliano Mello: chi è il fratello di Dayane Mello  

by @marcellofilograsso

Juliano Mello è il fratello di Dayane Mello, concorrente del Grande Fratello Vip 5. In questi giorni la ragazza ha dovuto subire la tragica perdita del fratello Lucas, morto a soli 27 anni per un incidente stradale in Brasile.

Uscita per qualche ora dalla casa, la modella ha preferito rimanere comunque nel reality show. Il motivo è presto detto: in Brasile avrebbe dovuto rispettare la quarantena e non avrebbe potuto prendere parte ai funerali. Uscendo semplicemente dal reality invece sarebbe rimasta chiusa nel suo dolore nella sua casa a Milano.

La famiglia di Dayane Mello annovera diversi fratelli, con alcuno che hanno avuto padri diversi. La madre a detta della modella era prostituta, in quanto erano molto poveri. La diretta interessata ha smentito in una puntata del programma le dichiarazioni della Mello. La mamma avrebbe lasciato soli i fratelli, per poi andare con un altro uomo che le ha dato altri tre figli.

La madre di Dayane Mello era rimasta incinta del primogenito, proprio Juliano, a 18 anni. Dal profilo Instagram di quest’ultimo vediamo che lui e Dayane tra loro sono molto legati. Il ragazzo non manca di postare foto con la presenza della modella. Le scrive che gli manca in quanto è andata a partecipare al reality. Dal numero di follower, circa 18.500, sembra di trovarsi di fronte a un influencer vero e proprio.

Foto: account Instagram Juliano Mello