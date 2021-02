Paolella è una delle nuovi concorrenti de ‘La Pupa e Il Secchione e Viceversa 2021’, giunto alla quarta edizione e in onda in prima serata, su Italia 1 con la conduzione di Andrea Pucci e la partecipazione straordinaria di Francesca Cipriani.

Conosciamola meglio:

Paolella è colei che affiancherà il nuovo pupo Manuel Amati. E’ entrata in corsa nel programma, a partire dalla terza puntata. Per i pupi un pericolo scampato, infatti se Paolella non fosse entrata in gioco, automaticamente una delle secchione sarebbe stata in lizza per un possibile rimescolamento delle coppie.

Paolella ha i capelli e gli occhi castani, porta gli occhiali ed ha un viso molto giovanile. La sua età non è stata resa nota. E’ un’ingegnera civile che si sta specializzando in ingegneria idraulica. Conoscendo meglio il pupo Manuel ha iniziato notare i primi pregi e difetti del suo compagno:

Mi piace il suo sorriso, la vedo una persona sempre gioiosa e sorridente. Però mi preoccupa la sua attenzione, nel senso che magari stiamo parlando e magari dopo 3/4 frasi in un discorso non capisce più nulla di quello che si sta dicendo. Ci dobbiamo lavorare ovviamente perché comunque partiamo da un buon potenziale.

A differenza di Manuel che non ha attirato le simpatie del resto dei pupi, Paolella sembra essersi trovata più a suo agio in un primo momento. Nelle anticipazioni della quarta puntata però sembra che i rapporti prenderanno una piega inaspettata. In un confessionale la ragazza sembra essere dispiaciuta per non sentirsi compresa da nessuno e sorgono i primi malumori con le altre ragazze concorrenti di questa edizione.