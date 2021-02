by @Marco Salaris

Manuel Amati è uno dei nuovi concorrenti de ‘La Pupa e Il Secchione e Viceversa 2021’, in onda per la quarta edizione tutti i giovedì, in prima serata, su Italia 1 con la conduzione di Andrea Pucci e la partecipazione straordinaria di Francesca Cipriani.

Conosciamolo meglio:

Nato a Brindisi 25 anni fa, decide di mettersi al gioco a partire dalla terza puntata de La pupa e il secchione 2021. Lavora, fa il panettiere di giorno mentre di notte si trasforma in uno spogliarellista (anche se al momento le discoteche sono ancora chiuse). E’ amante del ballo e dei ritmo caraibico che sembra sia il suo cavallo di battaglia per sedurre le donne.

Su Instagram il suo profilo ha superato quota 1300 followers e in molti post mostra il suo fisico sia durante il lavoro al pane, sia in quello nei locali.

Il suo approdo nel gioco de La pupa e il secchione non è stato dei migliori. L’accoglienza del resto dei concorrenti è stata particolarmente fredda, a tratti persino tensiva. Gianluca e Matteo non si sono fatti problemi nel manifestare la propria preoccupazione per la possibile perdita delle loro pupe.

Gli scontri già nella sua prima giornata da Pupo è stata particolarmente movimentata per alcuni scontri, ad esempio Matteo alla stretta di mano ha storto il naso ritenendo persino fastidiosa la sua presenza. La prova di forza è stata una della situazioni in cui Manuel ha vissuto le prime tensioni: “Non posso negare che ci sono, lo ammetto, ma sono il primo che ha voglia di chiarire e calmare gli animi”

Gianluca: “Vuole stare al centro dell’attenzione. Parla a vanvera, quando non deve parlare”

Matteo: “Non ho avuto una bella impressione vedendolo”

Nelle prossime settimane (oltre che contendersi la vittoria) riuscirà a conquistare le simpatie di tutti i pupi?