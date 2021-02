Nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio Cinque, la conduttrice Barbara d’Urso ha anticipato un’intervista di Raluca Rebedea, terza moglie di Walter Zenga, al settimanale Nuovo.

In questa breve clip la travel influencer nega perentoriamente che l’ex portierone dell’Inter possa essere stato un padre freddo e assente. “Non è come lo dipingono i figli“, dichiara al magazine rosa.

Ma a cosa si riferisce la Rebedea? Da quando ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5, Andrea Zenga (figlio di Walter e Roberta Termali) ha ripetutamente accusato il padre di essere stato poco presente nella sua vita. L’ex concorrente di Temptation Island Vip ha aggiunto di aver molto sofferto questa situazione e di non vederlo da tantissimi anni. In realtà un incontro c’è stato, al matrimonio del fratello Jacopo. Zenga jr aveva descritto come “fugace” questo episodio, ma lo stesso Jacopo ha detto che erano stati lì a parlare per ben 40 minuti.

Anche il diretto interessato ha detto che il figlio lo ha più volte tirato in ballo. Al settimanale Chi ha confidato di aver ricevuto minacce di morte.

Raluca Rebedea è la terza moglie di Walter Zenga. L’ex portiere dell’Inter e della Nazionale ha dapprima sposato Elvira Carfagna e successivamente Roberta Termali. Elvira lo ha reso padre di Jacopo, mentre Roberta di Nicolò e Andrea.

Nata in Romania il 1° novembre 1981, Raluca ha avuto da Walter Zenga due figli: Samira, nata nel 2009, e Walter junior, nato tre anni dopo. L’ex signora Zenga tuttavia nonostante il divorzio non ha per niente rinunciato al cognome del precedente congiunto, perlomeno sui social. Su Instagram la seguono 64.700 follower. Si fa chiamare Raluca Zenga. Tuttavia, la donna ha dimostrato di non vivere della luce dell’allenatore, ritagliandosi una carriera di riguardo in qualità di travel blogger, ovvero blogger di viaggi.