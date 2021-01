Jacopo Zenga è il fratello di Andrea Zenga, concorrente del Grande Fratello Vip 5. Il ragazzo, 29 anni, gioca nel Casale nella serie di Eccellenza.

A differenza del padre Walter, storico portiere della squadra di calcio dell’Inter poi diventato un allenatore, Jacopo non è un portiere, bensì un attaccante. In realtà Jacopo e Andrea non sono fratelli di sangue: il primo è nato dalla relazione tra l’Uomo Ragno e Elvira Carfagna. Andrea è invece figlio dello sportivo e di Roberta Termali, che ha avuto modo di incontrarlo nel corso del reality show per fargli i complimenti per il percorso intrapreso fino ad ora.

Jacopo Zenga è sposato con Clara Milazzo da due anni. La coppia è convolata a nozze dopo un paio di anni di fidanzamento a Palermo, nella Chiesa di Santa Maria La Nova alla Cala, mentre per il ricevimento hanno optato per Villa Chiaramonte Bordonaro.

Proprio nel corso del giorno del matrimonio tra Jacopo Zenga e Clara Milazzo è stato al centro di una puntata del Grande Fratello Vip 5 in cui i due fratelli hanno avuto modo di incontrarsi. Nelle settimane passate Andrea aveva detto di essersi scambiato in quell’occasione col genitore solo un saluto fugace. Così Jacopo si è recato nella casa più spiata di Cinecittà allo scopo di smentire la versione dei fatti. Jacopo una volta entrato ha detto che tra i due c’è stata un’interazione, anche se ammette che magari Andrea si sarebbe aspettato qualcosa di più.

Inoltre, durante quella stessa serata Jacopo, divenuto il papà di Eddy da dieci mesi, ha invitato il fratello a non precludersi di riaprire i rapporti col padre. Ha detto di immaginarsi tutta la famiglia a vedere una partita di calcio tra l’Inter e la Juve, anche se lui ed il piccolo Eddie tiferanno per la Vecchia Signora.