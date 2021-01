Elvira Carfagna: chi è la prima moglie di Walter Zenga  

Elvira Carfagna è la prima moglie dell’ex portiere dell’Inter e ora allenatore Walter Zenga. La seconda è stata la conduttrice televisiva Roberta Termali (madre di Andrea Zenga), mentre la terza è Raluca Rebedea, madre di Samira e Walter Jr.

Elvira Carfagna, nata a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, è diventata negli anni Ottanta Miss Marche. La donna diventa famosa quando si lega proprio all’Uomo Ragno, sposato nel 1982. Dalla loro unione nasce Jacopo, anche lui calciatore, ma di ruolo attaccante. Nella stagione televisiva 1988-1989 partecipa con Marco Predolin e Federica Panicucci a Il gioco delle coppie.

Nel corso delle settimane di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 5, Elvira Carfagna non ha preso benissimo alcune dichiarazioni di Andrea Zenga. La donna in particolare, smentisce che tra i due il giorno del matrimonio di Jacopo Zenga e Clara Milazzo ci sia stato solo un incontro fugace. La Carfagna dice che i due hanno trascorso molto più tempo di quello dichiarato nel programma.

“Non è vero che non si parlano da anni e io lo posso testimoniare: al matrimonio di mio figlio, Jacopo, nel giugno 2019, sono stati almeno 40 minuti a parlare. Ero nel tavolino a fianco al suo, cosa si siano detti non lo so, ma hanno dialogato. Quello che non sopporto, insomma, è questo can can che si è scatenato”.

Elvira Carfagna insomma non sopporta la gogna mediatica che si è scatenata sull’ex marito, nonostante il loro rapporto si sia chiuso ormai molti anni fa.

Inoltre, sempre nel corso del Grande Fratello Vip 5, Jacopo Zenga, il figlio di Elvira, si è recato di persona nella casa più spiata di Cinecittà proprio per ribadire la versione della madre. Il fratello, pur complimentandosi per il percorso intrapreso fino ad ora, gli ha ricordato che il giorno del matrimonio c’era stata un’interazione, anche se probabilmente non era andata come nelle sue aspettative. Jacopo infine ha invitato Andrea a non precludersi di riaprire il rapporto con suo padre.

Foto: account Instagram Elvira Carfagna