Dayane Mello choc contro Tommaso Zorzi: “Ha i suoi problemi mentali” (video)  

Nelle scorse ore, Tommaso Zorzi ha manifestato l’intenzione di lasciare la casa del ‘Grande Fratello Vip 5’ dopo l’ennesimo prolungamento del programma per fine febbraio 2021. La produzione ha cercato di tirar su l’influencer con una speciale festa del sabato e la sfilata di moda con le proprie creazioni. Dayane Mello, confidandosi con Carlotta Dell’Isola, si è lasciata andare ad una serie di espressioni molto forti che il popolo del web, su Twitter, ha condannato senza troppi giri di parole. La modella brasiliana è convinta che gli autori abbiano un atteggiamento di riguardo nei confronti dell’ex protagonista di ‘Riccanza’ soprattutto sulle scelte musicali.

Anche all’interno del loft di Cinecittà, il concorrente ha confessato di aver sofferto di attacchi d’ansia soprattutto durante tutta la fase dell’abbandono dell’amico Francesco Opppini:

“Adesso inizio a fare anche io la ribelle, la malata mentale, così vedono. Sono incaxxata”.

Dayane Mello ha ribadito meglio il concetto:

“Una serata dove mettono la musica per far felice gli altri, e se ne fottono di noi. Solo perché ha crisi d’ansia, perché ha i suoi problemi mentali, e noi qui come rincoglioniti. Quindi non mi va bene. È una festa, è un sabato, doveva essere festa, musica per tutti. Allora uno si sente male, e gli altri ‘sti caxxi. Chi è Tommaso Zorzi? Uno si fa un c*lo così per fare le cose, per divertirsi, e non ci divertiamo”.

Quali provvedimenti prenderà ufficialmente il Grande Fratello?

La frase di #DayaneMello rivolta a #tommasozorzi ‘malato mentale’ é grave tanto quanto le offese di #nardi Che non giustifichino il tutto dicendo ‘ma è straniera’ #gfvip — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) January 24, 2021

