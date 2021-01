Grande Fratello Vip 5, Mario Ermito: “Dayane Mello? Ragazza dallo spirito libero”  

Ospite di ‘Non succederà più’, la trasmissione radiofonica, condotta da Giada Di Miceli sulle frequenze di Radio Radio, Mario Ermito, ultimo eliminato dalla casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, è tornato a parlare di alcune dinamiche nate dentro e fuori dal gioco. Come il feeling speciale con Sonia Lorenzini, corteggiata sui social, prima del loro ingresso nel loft di Cinecittà:

“Questa è stata una cosa poi chiarita. Con lei è nato un rapporto di amicizia all’interno della casa e non è scattato nulla al di fuori di un’amicizia. È una ragazza fantastica con un carattere espansivo. Ho avuto modo di apprezzarla ma oltre questo non c’è nulla. I messaggi è vero che c’erano stati, è una bellissima ragazza, però uno non è che si può basare solo sul fattore estetico bisogna pure approfondire. Una persona piacevolissima con cui ho instaurato un rapporto di amicizia che tale rimarrà”.

L’attore di molte fiction di successo è tornato a parlare anche di Dayane Mello con cui, nell’ultimo periodo, è nato una sintonia particolare:

“Sul podio spero Dayane, Maria Teresa e Andrea Zenga. In Dayane avevo trovato la complice perfetta, una ragazza dallo spirito libero come il mio. Stava nascendo una bella sintonia e la continuerò a frequentare fuori. Non mi sono fermato alla superficie ma sono andato in profondità: è stata una scoperta piacevolissima. Quando usciremo

approfondiremo… in amicizia! Non ho mai pensato al di più perché è l’ex danzata di un mio carissimo amico Stefano Sala. Anche per questo motivo l’ho sempre vista come un’amica. Io li ho conosciuti insieme… non è tanto semplice dai. La sostengo da fuori”.

Infine, l’ex gieffino ha chiarito, una volta per tutte, il tipo di legame con Giacomo Urtis, nato al ‘Grande Fratello Vip 5’, che gli ha offerto un posto per dormire in attesa di trovare la propria casa:

“Giacomo è una persona che all’interno della casa mi è stata vicina. Un complice di marachelle un compagno di banco. Una bella amicizia, ci si vedrà anche fuori. Delle battute non voglio parlare. Mi piacciono le donne, certo. Parli con uno che è cresciuto con due sorelle omosessuali. Non mi rapporto con le persone in base all’orientamento sessuale. Io sono eterosessuale e se non lo fossi non avrei problemi a dirlo. Viva l’amore! Ciao Giacomo, amico mio, ci vedremo molto preso, ti invito a cena”.

Foto | Ufficio Stampa