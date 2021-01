Jacopo Zenga, primogenito di Walter Zenga, e la madre Elvira Carfagna, prima moglie dell’ex portiere dell’Inter e della nazionale azzurra, sono stati intervistati da Barbara D’Urso a Domenica Live.

Elvira Carfagna, ex concorrente di Miss Italia 1981, ha riassunto a grandi linee la sua storia d’amore con Walter Zenga.

Come già sappiamo, si sta parlando spesso di Zenga in quanto il figlio Andrea, concorrente del GF Vip 5, e anche il fratello Nicolò hanno dichiarato di non avere un ottimo rapporto con il padre.

Elvira Carfagna ha difeso il suo ex marito, affermando che si è sempre comportato bene con il figlio Jacopo:

Ci siamo conosciuti nell’81, tre mesi prima di sposarci, un colpo di fulmine. Jacopo è nato nell’86. La storia con Walter è finita quando Jacopo aveva 18 mesi. Tutto passa. Ci siamo separati che ero ancora innamorata, ci sono stata abbastanza male. Jacopo ha sempre visto il padre, veniva a prenderlo quando poteva, giocava con gli altri fratelli. Walter ha fatto il papà. Con me, si è comportato bene. Quando era libero, c’era.

Jacopo Zenga ha confermato le parole della madre Elvira e ha descritto il suo attuale rapporto con il padre:

Mio papà non viveva ovviamente il quotidiano con noi ma lo vedevo come succede nelle coppie separate. Mio padre ha fatto una carriera da calciatore di alto livello: quando non giocava con l’Inter, andava con la nazionale. Abbiamo un bel rapporto, costruito negli anni, fatto anche di alti e bassi. Io e papà siamo fatti così, litighiamo, per un po’ non ci sentiamo, siamo due orsi. Mia madre mi ha sempre esortato a vedere mio padre, non ha mai fatto ostruzione.

Riguardo l’ultima volta che si sono visti, Andrea Zenga aveva dichiarato di aver avuto un “incontro fugace” con il padre Walter durante il matrimonio del fratello Jacopo.

Jacopo, quindi, ha commentato queste parole, affermando, implicitamente, che le dichiarazioni del fratello non sono corrispondenti al vero:

Quando Andrea ha parlato dell’incontro con papà al mio matrimonio, parlando di incontro fugace, non è stato così. E’ stato sotto gli occhi di tutti che hanno parlato a lungo.

Elvira Carfagna ha confermato le parole del figlio e, in chiusura di intervista, ha dichiarato di essere in buoni rapporti con l’ex marito: