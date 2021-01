Francesca Cipriani: “A 19 anni, un uomo cercò di violentarmi”  

Francesca Cipriani, tornata in tv recentemente nella nuova edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa, a Domenica Live, ha raccontato nei dettagli un episodio traumatico vissuto all’età di 19 anni.

Nel suo paese d’origine, Sulmona, provincia dell’Aquila, Francesca Cipriani, infatti, ha dichiarato di aver subito un tentativo di violenza da parte del proprietario di un negozio nel quale stava lavorando:

È successo quando avevo 19 anni, a Sulmona, ero al primo approccio lavorativo. Ero stata assunta in questa boutique. Il proprietario, che aveva circa 50 anni, all’orario di chiusura, mi ha sequestrata nel negozio, mi ha bloccato dietro un bancone e ha cercato di violentarmi. Cercavo di districarmi dalla situazione ma lui era più forte di me. Mi è andata via la parola, il respiro e sono svenuta. È stato un calvario durato più di un’ora. Lui si è spaventato e mi ha liberata e sono riuscita a scappare. Fuori dal negozio, c’era mia madre che mi ha portato in ospedale. Ero sotto shock. Mia madre capì subito e denunciammo.