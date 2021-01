Dopo aver parlato del tentativo di violenza subito a 19 anni, Francesca Cipriani, ospite di Domenica Live, ha anche commentato la lettera di diffida per diffamazione che ha ricevuto da Mario Ermito, attore ed ex concorrente del GF Vip 5, tramite il suo legale.

Francesca Cipriani, infatti, durante un’intervista rilasciata a Radio Radio alla conduttrice Giada Di Miceli, ironizzando, ha dichiarato che Mario Ermito e Giacomo Urtis avrebbero “consumato”, facendo “fiky fiky” insieme, citando la famosa canzone di Gianni Drudi.

L’ironia in questione non è piaciuta a Mario Ermito che ha proceduto con la diffida, svelando a Domenica Live le proprie motivazioni:

Io sono una persona vera e sono per le cose vere. Al momento in cui io vedo notizie false attribuite alla mia persona, mi stranisco perché vengo tempestato da notizie false sul mio conto. Il problema non è Giacomo, poteva anche trattarsi di una donna.

Francesca Cipriani ha chiesto scusa a Mario Ermito, mettendo in chiaro che, durante l’intervista, stava solamente scherzando:

Mi sveglio la mattina e il Divino Otelma mi chiede i soldi… Mi sveglio un’altra mattina e mi ritrovo una diffida… Mario, ti chiedo scusa. Giacomo, per me, è un fratello. Stavo scherzando, non mi permetterei mai di mettere in dubbio la tua sessualità. Non sto dicendo una bugia (rispondendo a Lory Del Santo, ndr), stavo davvero scherzando, stavo cantando la canzone delle polpette, Fiky Fiky! È una canzone ironica, non c’è bisogno di chiamare l’avvocato, io dovrei chiamare l’avvocato tutti i giorni, allora!