Ieri, domenica 17 gennaio 2020, a ‘Live non è la d’Urso, c’è stato un confronto abbastanza vivace tra Mario Ermito e Giacomo Urtis che hanno avuto la possibilità di conoscersi dentro la casa del ‘Grande Fratello Vip 5’. Dopo l’ultima puntata del reality di Canale 5, l’attore ed il chirurgo dei vip non hanno ancora avuto modo di approfondire il loro legame speciale (Qui, il video):

Ermito: “Io in Giacomo ho trovato un amico, abbiamo instaurato questo bellissimo rapporto. Tutto è nato da una battuta che ho fatto: “Non ho un tetto sopra la testa”. […] Stavo cercando casa e poi mi hanno chiamato al Grande Fratello, quindi per un rapporto di amicizia, quando mi hanno chiesto, ho detto che sarei andato da Giacomo per un rapporto di amicizia. Ma io lui l’ho visto soltanto in studio il lunedì , poi sono stato a dormire a casa di Alex, il mio agente, il mercoledì, e poi sono partito”.

Urtis: “Io non riesco a capire perché sei sparito, di cosa ti vergogni. Non sto facendo scenate di gelosia. Mi manda 5 messaggi: “Hai visto cosa sta succedendo sul web?”. Come se avesse paura del pregiudizio della gente”.

La bomba di Francesca Cipriani

Ermito, nelle ultime ore, ha diffidato Francesca Cipriani che, durante un’intervista radiofonica, ha rivelato di aver sentito Mario e Giacomo a fare ‘fiki fiki’. Nonostante abbia due sorelle dichiaratamente omosessuali, l’ex protagonista di molte fiction di successo ha smentito categoricamente la propria omosessualità o bisessualità:

Ermito: “Io mi sono svegliato con questa notizia, appunto falsa, quando io e Giacomo l’ho visto solo in studio e non ci vediamo da lunedì scorso, ed è stata una dichiarazione un po’ presa da questa intervista poco carina”.

Urtis: “Ma lo sai com’è la Cipriani, lei scherza. Da là lui se la prese, tant’è che oggi lui non mi

ha risposto nemmeno al telefono.