Grande Fratello Vip 5 prolungato fino al 26 febbraio 2021: le reazioni dei concorrenti (video)  

Nel weekend, fuori dalla casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, delle urla di una signora hanno raggiunto i concorrenti che, di fatto, sono stati messi al corrente del possibile prolungamento del programma fino a venerdì 26 febbraio 2021 (per, poi, passare ufficialmente il testimone alla nuova stagione dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi). Ecco le reazioni dei ‘vipponi’:

Zelletta: “Non è possibile, raga! Ma non è che era gennaio? Io no… impazzito, veramente poi do le testate contro il vetro che vado all’ospedale, ma non esiste. La claustrofobia mi sta venendo. Me ne vado”

Capriotti: “Questa signora non ha mai detto bugie”.

Cannavò: “No, ragazzi, io non dormo stanotte!”

Salemi: “Ma va, è impossibile, ce lo avrebbero già comunicato ai tempi che il programma si sarebbe prolungato”.

Finalmente qualcuno che va ad urlare fuori dalla casa una notizia sensata …..il gfvip finisce il 26 febbraio #gfvip #NOALPROLUNGAMENTOGF pic.twitter.com/r8nFQ8YJYs — Alessandra barbi (@pafeal1) January 16, 2021

Nelle ore precedenti anche Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello erano stati raggiunti dalla notizia. La modella brasiliana, tornata dal confessionale, ha confessato di non poter parlare dello spinoso argomento perché “mi hanno detto in confessionale di non dirlo perché potrebbe essere una notizia falsa”.

Nel frattempo, su Twitter, prosegue la campagna social (con l’hashtag #noalprolungamentogf) per chiedere alla produzione di stoppare la trasmissione all’ultima data comunicata da Alfonso Signorini. Tutelando in particolare le ‘vecchie leve’ come Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello) reclusi da quasi 130 giorni nel loft di Cinecittà. Accetterà il GF l’invito dei fan?!