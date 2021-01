Grande Fratello Vip 5, lo scontro tra Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello (video)  

Ieri sera, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, c’è stato un duro confronto tra Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello. La modella brasiliana è convinta che l’ex velino di ‘Striscia La Notizia’ non meriti un posto da finalista perché si è fatto conoscere solo per le relazioni con le donne con cui ha interagito ovvero Elisabetta Gregoraci ed, ora, Giulia Salemi (Qui, il video):

Mello: “Pierpaolo non si merita la finale perché si è fatto conoscere per le sue donne. Ad ogni discorso che si fa con lui, non si riesce mai a trovare un punto di incontro. Gli gira intorno per fare il carino e simpatico ma alla fine non dice mai niente. Gira troppo la frittata quando si spoglia, non lascia le cose chiare”.

La concorrente del ‘Grande Fratello Vip 5’ rincara la dose convinta fortemente delle proprie convinzioni:

Mello: “Con Elisabetta vivevi una cosa, adesso con Giulia ne vivi un’altra. Ora vedo lei molto più innamorata che te. Vedo una ragazza innamorata ma tu non lo sai. Ti ho visto con due donne… ti ho visto con la lingua fuori come un cagnolino. Adesso è un altro rapporto”.

Il ragazzo, però, fin da subito, sembra non digerire particolarmente le critiche della sua compagna d’avventura:

Pretelli: “Vedi che sei superficiale, perché avresti dovuto accorgertene che con Elisabetta era già finita da tempo. Tu sei solo invidiosa perché anche tu hai provato a farti una storia e non ce l’hai fatta. Io non ho mai giudicato le tue scelte, hai detto solo cattiverie, per me vuoi solo trovare qualcuno da nominare. L’hai trovato. Punto”.