Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi innamorata di Pierpaolo Pretelli: “Ci sto lavorando” (video)  

Ieri sera, Pierpaolo Pretelli del ‘Grande Fratello Vip 5’ fa una domanda diretta a Giulia Salemi che riguarda la loro storia d’amore. L’ex velino di ‘Striscia La Notizia’ vuole sapere se l’influencer è innamorata di lui. Ecco la risposta che non lascio spazio all’immaginazione (Qui, il video):

Salemi: “Che domanda… trovo noioso anche risponderti. Innamorata? Diciamo che è un processo, sono in lavorazione ci sto lavorando. Quando esci fuori capisci che sei innamorata”

Pretelli: “Se ti piaccio su tanti punti di vista… Senti che ti stai innamorando? Io lo capisco perché mi sveglio e mi addormento pensando a te e a mio figlio. Durante il giorno osservo sempre cosa fai e dove sei, anche se non ti sto addosso ma so tutto… Fuori da qui vorrei sapere se stai andando a cena, per esempio. Ci sono dei momenti in cui ti sto vicino e ti guardo che mi sento felice, mi manca il respiro. Provo l’ebbrezza della felicità. Sento il bisogno di cercarti”.

La coppia è desiderosa di viversi fuori dal loft di Cinecittà per valutare meglio la solidità del loro legame:

Salemi: “Io cerco sempre il senso di protezione da parte tua. Io ho bisogno di un uomo che mi fa sentire protetta. Mi dai sicurezza. Mi rassicuri”

Pretelli: “A me fa piacere anche quando mi cerchi tu. Io lo faccio sempre con te. Mi piace anche lasciarti tranquilla, senza starti troppo addosso”.

Supereranno la ‘prova del nove’?! Si accettano scommesse…