Com’era già noto dalle anticipazioni, la frequentazione tra Gemma e Maurizio di Uomini e Donne si è chiusa in modo drastico. Durante la puntata di oggi, martedì 19 gennaio 2021, risalente alla prima registrazione del 2021, abbiamo visto Gemma entrare in studio praticamente già in lacrime, distrutta dall’epilogo della sua conoscenza con Maurizio.

Tina Cipollari, ovviamente, si è goduta il “trionfo”, avendo già da tempo pronosticato l’infausto finale per Gemma.

Gemma, decisamente provata, dopo l’ingresso in studio, ha proceduto con la propria versione dei fatti:

Non ci trovo niente da ridere… Ho passato Capodanno da sola. E’ stata una cosa insolita. E’ successo che, quando è finita la puntata, io ho raggiunto telefonicamente Maurizio che mi ha detto che stava andando in albergo mentre, invece, eravamo rimasti che ci saremmo parlati com’era stato detto. Durante la telefonata, ad un certo punto, lui si è alterato con epiteti sconsiderati, ho conosciuto una parte di Maurizio che non mi era nota. Mi ha ammesso quello che io avevo previsto: lui, il giorno in cui aveva staccato il telefono, era con una signora. Questa signora aveva dei problemi da risolvere e Maurizio mi ha detto che era più importante di me in quel momento. Senza la minima esitazione, mi ha detto che voleva chiudere con me. Ma si può chiudere con me, così, per telefono? A Novella 2000, ha parlato di amore. Ma quale amore!

Maurizio, stando a quanto detto da Maria De Filippi, ha anche impedito, tramite la redazione, che Gemma venisse a conoscenza del suo indirizzo di casa.

Gianni Sperti ha difeso Gemma:

Forse aveva qualcosa da nascondere… Gemma non è un oggetto che prendi e che butti quando ti pare!

Tina Cipollari si è irritata ogni volta che Gemma ha ceduto alle lacrime:

Gemma, il difetto tuo più grande è che ti entusiasmi per uno sconosciuto!

Maurizio, in studio, ha confermato la presenza di una donna che gli aveva chiesto un aiuto per motivi personali definiti “seri”. La sua versione dei fatti non ha convinto Gemma che non si è sentita sufficientemente presa in considerazione durante il periodo delle feste. Tina, in “quasi” difesa di Gemma, l’ha accusato di aver preso in giro una donna di 70 anni.

Davanti ad una domanda esplicita della conduttrice, Maurizio ha dichiarato di avere la ferma intenzione di chiudere con Gemma (“Assolutamente sì“). Di fronte a queste parole, Gemma si è lasciato andare allo sfogo finale:

Sei stato disumano, soprattutto in giorni come questi… Ma chi cacchio sei?!

Parlando con Armando, intervenuto in difesa di Gemma, infine, Maurizio ha scatenato ancora l’ira di Gemma con un’altra frase inerente la loro intimità:

Lei voleva venire con me ben prima!

Clicca qui per vedere il confronto finale tra Gemma e Maurizio a Uomini e Donne sul sito di Witty Tv.