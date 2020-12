Uomini e Donne, Maurizio Guerci: “Gemma Galgani? Ci piacciamo”  

Maurizio Guerci, corteggiatore di Gemma Galgani ad ‘Uomini e Donne’, in una lunga intervista a ‘Novella 2000’, ha confessato di essere sicuro dei sentimenti che prova per la dama torinese:

“Gemma è una donna ricca di cultura e questo non può che farmi piacere. All’inizio questa cosa ci ha aiutato, perché avendo conosciuto altre signore del parterre non ho mai riscontrato la stessa cosa. Cosa ci accomuna? Il rispetto che abbiamo tra di noi e per le altre persone. Poi, me lo lasci dire, ci piacciamo. Adesso Gemma è raggiante perché è serena”.

Nonostante i venti anni di differenza, l’uomo è sicuro di aver trovato l’anima gemella, una donna da poter frequentare fuori dal contesto televisivo e che, in qualche modo, rappresenta il proprio ideale:

“Assolutamente sì. Questo mi rende felice. Dalla prima puntata in cui sono arrivato in studio, è bastato uno sguardo con Gemma per rimanerne colpito. Queste sono cose che non si programmano, arrivano per caso e credetemi sono momenti meravigliosi”.

Il cavaliere è felice che, in queste settimane, è riuscito a far ricredere tutti quelli che non credevano, inizialmente, nel suo reale interesse nei confronti di Gemma:

“Le cose sono cambiate e, le dirò di più, ultimamente sia Gemma sia io, stiamo sbugiardando Tina su tutto ciò che inizialmente pensava del nostro rapporto. Adesso pare che abbia capito, poi chissà”.

Nelle prossime settimane, scopriremo cosa è accaduto tra i due frequentati durante le festività natalizie. Nuova coppia all’orizzonte?