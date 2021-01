La serata del Grande Fratello VIP si è immediatamente accesa con uno incontro/scontro fra Pierpaolo Pretelli e suo fratello Giulio. Tutto (ri)nasce da un’intervista del fratello del concorrente rilasciata a Novella 2000 dove lascerebbe intendere ancora una volta una chiara preferenza per Elisabetta Gregoraci. A questo punto Giulio è stato chiamato per un confronto diretto con suo fratello. Confronto che non si è aperto sotto i migliori auspici proprio per gli umori di Pierpaolo che ha sentenziato ancora prima di incontrare il ragazzo: “Sono molto inca**to”

Pierpaolo si reca nella glass room, suo fratello parte subito precisando: “Sono state travisate le cose, ho detto A ma hanno scritto B.” Il concorrente non vuole sentire ragioni e risponde: “Ma cosa state combinando?” mentre Giulio prova a giustificarsi e smentire ciò che è stato scritto nell’intervista: “Sai che essendo al Grande Fratello tu sei chiamato a dire delle cose e possono riportarne delle altre. Noi in realtà non abbiamo dato delle preferenze verso nessuno“.

Viene chiamata in causa anche Giulia, Pierpaolo chiede a suo fratello di porgere le sue scuse: “Sì certo, assolutamente. Chiedo scusa” dice.

Pierpaolo riprende parola: “Fuori sta succedendo di tutto!”

Quello che succede fuori non m’interessa, con Elisabetta non c’è stata una storia e non ci sarebbe mai stata. Voi state remando contro di me. Mi avete molto deluso. Io sto male, avrei voluto vederti in un’altra veste.

La tensione e l’agitazione per qualche secondo prende il sopravvento e Pierpaolo addirittura pensa di lasciare la casa. Subito dopo ritorna sui suoi passi: “Non posso reagire così con mio fratello dopo 4 mesi che non lo vedo“.

Giulia cerca di capire cosa sta succedendo fuori dalle mura della casa: “Ci stanno massacrando per quello che abbiamo detto nella videochiamata di capodanno. Fuori sta succedendo di tutto! Abbiamo dovuto mettere di mezzo gli avvocati” risponde Giulio Pretelli.

Pierpaolo: “Dovevate evitare di rilasciare interviste e andare in televisione e dovete evitare di mettervi in mezzo nelle mie cose. Non credo di aver mancato di rispetto mio figlio che è la mia vita“. Sentendo queste parole anche Giulio cede alle lacrime ma ormai è troppo tardi e l’incontro finisce quasi in sospeso. Evidente il disagio e lo smarrimento di Pierpaolo e Giulia dopo aver salutato Giulio.