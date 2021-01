Molti i pareri discordanti nella casa del Grande Fratello VIP per la coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. A non vederci chiaro sono soprattutto Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Durante la settimana l’influencer parlando con alcuni inquilini ha espresso i suoi dubbi sulla tenuta della coppia, Dayane è stata più chiara discutendo direttamente con gli interessati. Ha affermato che a suo parere Giulia sembra essere maggiormente coinvolta, anche più di Pierpaolo.

Nella puntata di lunedì 18 gennaio 2021 l’argomento è tornato in ballo. Tommaso così ha spiegato il suo pensiero ad Alfonso Signorini:

Io non sono contro la coppia, sono più scettico dell’approccio di Pierpaolo verso Giulia. Non si tratta di strategia, credo solo che questa storia sia una comfort zone.

Dayane ribadisce il suo punto di vista:

Io dico che abbiamo fatto un percorso insieme. Guardando il percorso di Pierpaolo e vedo che con Elisabetta si è comportato in un modo e con Giulia in un altro. Credo che Giulia sia molto più presa rispetto a lui. Tu hai vissuto qualcosa con lui, ma hai messo in ballo tutti noi, perciò mi sento chiamata in causa anche io e quindi esprimo la mia opinione.

Grande Fratello VIP, Pierpaolo Pretelli: “Con Elisabetta Gregoraci è stato un colpo di fulmine non ricambiato”

Giulia: “Io ci rimango male quando viene a mancare il tatto e il rispetto. Non mi piace sentirmi incompresa.”

Tommaso Zorzi: “Non vorrei che qua dentro questo amore fosse un passatempo, spero che fuori sia una bella storia. Ma ora qui dentro la storia sembra una roba da teenager”

Giulia: “Io non sono così masochista da imbarcarmi in una relazione non sapendo chi ho davanti”

Pierpaolo è stato definito un cagnolino con Elisabetta da parte di Dayane, lui replica faccia a faccia:

Visto il mio trascorso con Elisabetta. La cosa più facile se avessi voluto giocare, sarebbe stata evitare Giulia e seguire Elisabetta. Ho provato un colpo di fulmine che non è stato ricambiato, in questo caso con Giulia io sto bene e sono pure andato contro la mia famiglia perché credo fortemente in questa storia.

A chi scredita la storia tra Giulia e Pierpaolo risponde: “Sono emozioni percepite che sono totalmente diverse da quello che vivo io“.