Il giorno dopo l’intervista di Andrea Roncato rilasciata a Live non è la d’Urso, ecco arrivare le reazioni da parte della sua ex moglie Stefania Orlando. E’ successo durante la trentatreesima puntata del Grande Fratello VIP in onda lunedì 18 gennaio 2021 su Canale 5. Stefania in un confessionale ha affermato

E’ stato un matrimonio d’amore ma un matrimonio d’amore ma durato poco perché i 20 anni di differenza iniziavano a sentirsi. Ci promettevamo che nonostante la rottura con lui ci saremmo stati l’una per l’altro. Cinque anni fa però ho conosciuto la persona che ora è la sua compagna ed ora i rapporti non sono più buoni.

Nella Mystery room Stefania ha proseguito il discorso raccontando cosa sarebbe accaduto dopo:

Non so il motivo preciso del nostro distacco. I nostri rapporti si sono raffreddati piano piano. Chiedevo ad Andrea di uscire con la fidanzata che è diventata poi sua moglie. Questo incontro non c’è mai stato. Al compleanno dei miei 50 l’ho invitato ma lui non è venuto. Poi ci sono stati i suoi 70 anni e non mi ha invitato, il suo matrimonio e non mi ha invitato ed infine il mio matrimonio dove chiaramente non l’ho invitato.

Ricordiamo che a Live non è la d’Urso Roncato ha affermato che Stefania sarebbe andata via di casa ed avrebbe trovato un’altra persona. In più è intevenuta Giulia Elettra Gorietti, figlia dell’attuale moglie di Andrea Roncato che ha attaccato la gieffina dandole della ‘sfigata’.

E’ vero che sono andata via di casa dopo aver deciso di lasciarci. Ma io non me ne sono andata via di casa perché avevo un altro uomo. Avevo incontrato un’altra persona che però non è stata la causa della fine del nostro matrimonio, era già tutto finito.

Stefania Orlando su Andrea Roncato: “Lui mi disse che sua moglie ‘ha un carattere duro’. Fu lui a dirmi che lei è gelosa”

Stefania continua e racconta un retroscena accaduto qualche tempo fa:

Io qui non ho mai dichiarato che sua moglie sia gelosa. Un giorno l’ho incontrato nei camerini di Via Teulada e gli ho chiesto come mai non ci possiamo vedere e non abbiamo più rapporti? Lui mi ha risposto che lei è gelosa che io lo chiamassi ‘Amore’. Mi disse “E’ un po’ tedesca” e “Ha un carattere duro”. Io non mi sono mai permessa di entrare nella loro storia, ho sempre rispettato questa situazione. Personalmente non ho nulla contro Andrea e anche mio marito è rimasto basito da questo comportamento. Io e Andrea siamo sempre stati ottimi amici, non accetto che improvvisamente diventi l’ex moglie scomoda.

Poi in risposta alla figlia della moglie di Andrea: “Io ho risposto a questa storia che lei aveva messo taggandomi. L’ho fatto carinamente. Non so perché lo abbia fatto. Sono stata attaccata pesantemente. ”

Rientrando in casa, Stefania in lacrime si è detta molto dispiaciuta dell’accaduto ed è stata immediatamente attorniata dagli inquilini per un abbraccio