by @Marco Salaris

Ormai non ci sono più freni che possono dare problemi a Giulia e Pierpaolo. Fatta l’abitudine con le malelingue ora possiamo constatare ufficialmente che è tempo sia di pensare all’amore nato all’interno della casa del Grande Fratello VIP che al rapporto che ci sarà dopo la fine del reality show di Canale 5. Parliamo dunque di un futuro prossimo, che poi non è nemmeno così lontano, si tratta solo di attendere la fine di febbraio.

E poi? I prelemi terranno duro o spente le telecamere si spegnerà anche il loro amore? Stasera, dopo la cena con il resto degli inquilini i due si sono appartati fuori dal giardino. Un momento per confrontarsi nuovamente e magari fare il punto della situazione. Si guardano a lungo, sorridono: “Sono come te, mi piace la condivisione” dice la Salemi ad un Pierpaolo che le risponde “Sono contento che hai capito come sono”.

Da Giulia arrivano frasi importanti: “Forse non ho mai trovato nessuno come te” ma anche una confessione forse inaspettata, ma pur sempre schietta:

Ero molto scettica all’inizio, ma poi ti ho conosciuto, tu sei vero.

Pierpaolo compiaciuto delle belle parole da parte della ragazza risponde: “Sono uno che rispetta molto e che tiene alla fiducia, sono trasparente”.

Parlavamo di futuro, Giulia (che ha già avuto l’esperienza di portare fuori dalla casa una relazione cominciata durante il reality nel 2018 con Francesco Monte) sembra avere le idee chiare: “Ho molta fiducia per il futuro, spero che nulla cambi una volta fuori”. Pretelli replica e punta in alto:

So che tu saprai prendermi anche fuori, se mi sono lasciato andare è perchè abbiamo tante cose in comune.

Come proseguirà la storia di Giulia e Pierpaolo?