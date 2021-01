by @Fabio Morasca

Can Yaman, l’attore del momento, il protagonista della serie di Canale 5, DayDreamer – Le ali del sogno, è stato il protagonista della sorpresa che ha aperto la terza puntata di C’è posta per te.

L’ingresso in studio dell’attore turco, ovviamente, è stato accompagnato in studio dalle urla assordanti delle spettatrici presenti in studio.

Maria De Filippi ha impiegato un po’ più di tempo del solito per ripristinare la calma:

Riusciamo a contenerci?

La protagonista della sorpresa è stata una ragazza di nome Achiropita, a cui è scomparsa la madre dopo una lunga malattia, che ha deciso di fare una sorpresa a sua zia Maria, sorella della madre. La zia è sempre stata accanto alla propria sorella durante il periodo della malattia, facendo giorno e notte in ospedale e assistendola fino all’ultimo momento. La ragazza ha organizzato questa sorpresa per dirle grazie, regalandole, quindi, un incontro in studio con Can Yaman.

Tramite la lettera, la ragazza ha ringraziato la zia per averla aiutata a superare il difficile lutto, invitandola anche a chiederle supporto in caso di momenti di crisi. Nella lettera, la ragazza ha ricordato anche tutti i sacrifici fatti da Maria per assistere al meglio la sorella.

La lettera è terminata così:

Preparati a svenire e a risvegliarti allo stesso momento, sta entrando il mio grazie più bello del mondo!

Can Yaman, quindi, si è palesato dinanzi agli occhi di Maria:

Sono seduto qui accanto ad un angelo. È stato molto emozionante sentire questa storia. Anch’io sono stato cresciuto da due donne, le mie nonne. È una storia che mi emoziona molto perché mi fa pensare al mio passato. Le donne sono importantissime. Se non ci fossero state le donne presenti nella mia vita, io sarei una nullità. A volte penso che potrei smettere di fare l’attore… Il fatto di poter toccare queste vite mi fa dimenticare quest’idea.

Maria ha ricevuto una serie di regali, tra i quali due tipici bicchieri da tè, con riferimento alla bevanda preferita dei protagonisti di DayDreamer – Le ali del sogno, la promessa di prendere il tè insieme e addirittura il numero di telefono dell’attore.

Dopo l’apertura della busta, Can Yaman le ha anche regalato la sua giacca, togliendosela al momento e mostrando il fisico, con le spettatrici presenti in studio in visibilio.

