Il fatto che i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 abbiano avuto ripetuti contatti con l’esterno e con i loro familiari non è più un segreto. D’altronde, in questa edizione record dalla durata sesquipedale, i concorrenti alloggiano nella casa di Cinecittà da più di 4 mesi e la finale di quest’edizione è prevista per la fine di febbraio. Per questo motivo, gli inquilini della Casa hanno potuto beneficiare di una telefonata con un loro caro.

Natalia Paragoni ha ristabilito il sereno con il fidanzato Andrea Zelletta con un messaggio aereo che ha messo fine alle incomprensioni causate dal famoso gossip partito da Dayane Mello e riguardante un presunto tradimento da parte dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, avvenuto durante una vacanza.

La scelta di Andrea Zelletta, riguardante la telefonata, ovviamente, non poteva non ricadere sulla fidanzata.

Attraverso il proprio profilo Instagram, Natalia ha svelato il contenuto della loro conversazione telefonica. Stando a quanto svelato da Natalia, la coppia è in cerca di un nuovo nido d’amore:

NP: Amore ho visto una casetta a Monza. Ti piace Monza?

AZ: Amore mio bellissima! Lo sai verrei ovunque basta stare con te. Ti amo.

NP: Anch’io amore mio!

Sempre attraverso i social, stando a quanto pubblicato dal sito di Novella 2000, Natalia Paragoni ha svelato i “lavori in corso” riguardanti la ricerca di una nuova abitazione anche ai suoi follower:

Oggi pomeriggio andrò a vedere una casa, quindi se sentite spesso Andrea parlare di Monza è perché l’altro giorno l’ho sentito e quindi gli ho messo questo pallino.

I dubbi che hanno tormentato l’ex tronista di Uomini e Donne per giorni, dentro la Casa, quindi, sono ormai solo un lontano ricordo. La storia d’amore tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, per la gioia dei loro numerosi fan, è più solida che mai.