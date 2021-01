Il noto attore Andrea Roncato, ex marito di Stefania Orlando, ora fa un passo indietro. Ammette di aver sbagliato e promette che d’ora in poi certi errori non li replicherà più. Per chi ancora non dovesse sapere di cosa stiamo parlando, sappia ora che ci stiamo riferendo alla bagarre televisiva che nelle ultime settimane ha coinvolto Andrea Roncato e la ex moglie Stefania Orlando, ora al Grande Fratello Vip.

I due ex coniugi, infatti, sono sempre rimasti in buoni rapporti fino a qualche anno fa. Tuttavia, pare all’improvviso, da un giorno all’altro qualcosa è cambiato. A parlarne per prima pur rimanendo molto sul vago la stessa Stefania Orlando al Grande Fratello Vip, che in un pomeriggio di sole si era confidata con alcuni coinquilini spiegando che nonostante tutto quello con Andrea rimanga il rapporto più importante che abbia mai avuto. Sempre Stefania Orlando aveva poi aggiunto di essere dispiaciuta del fatto che tra lei e l’ex marito i rapporti non fossero più tanto rosei.

A questo punto era intervenuto in diretta tv il principale interessato, Andrea Roncato. L’attore, ospite del salotto di Barbara d’Urso, ha raccontato la sua verità, spifferando oltretutto che il matrimonio tra lui e Stefania sia finito perché lei si è innamorata di un altro. Chi ha seguito la vicenda nel suo evolversi già saprà che le cose sono state riportante da Alfonso Signorini a Stefania Orlando la settimana scorsa, ed ecco che la concorrente era già pronta ad abbandonare immediatamente la Casa, nella notte.

Ma tutto è bene quel che finisce bene (o così vorrebbero farci credere al momento) poiché dopo aver nuovamente attaccato Stefania, Andrea Roncato ha deciso di dire basta. L’attore ha ammesso di avere sbagliato. Con un lungo post Instagram, Roncato ha fatto sapere che ora ne rimarrà fuori.

“Per 22 anni mi sono preso tutte le colpe, quelle vere e quelle false. Non voglio più replicare. Maledetto me che mi sono lasciato convincere. Ne sono sempre stato fuori. Ma stavolta non mi frega nessuno, neanche se mi dovessero offrire tanti tanti soldi. Ho sbagliato, faccio un passo indietro”.

Andrea Roncato dunque non parteciperà più a nessuna trasmissione televisiva per parlare del suo matrimonio con Stefania Orlando. Altra pecorella persa per Barbara d’Urso che, come forse saprete, nei giorni scorsi ha anche subito l’assenza in studio del fratello di Pierpaolo Petrelli. Il ragazzo ha mantenuto la promessa fatta a Pierpaolo e non rilascerà più interviste a nessuno.