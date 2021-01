Belen incinta, nuovo indizio: indossa il bracciale antinausea  

by @claudiacabrini

Nuovo indizio sull’ipotetica seconda gravidanza di Belen Rodriguez. Ve ne abbiamo parlato proprio nelle ore scorse, ma ora sembra che un nuovo indizio sia trapelato dal suo profilo Instagram ufficiale, mandando in visibilio i fan.

Da ormai settimane corrono voci insistenti sulla seconda gravidanza di Belen. La modella e conduttrice ha infatti ritrovato l’amore al fianco del giovanissimo Antonio Spinalbese. Proprio poche ore fa, tramite le sue Instagram Stories, Belen avrebbe fatto trapelare un nuovo indizio che confermerebbe il Gossip.

A quanto pare, ci sarebbero buone possibilità che sia tutto vero: Antonio e Belen diverranno presto mamma e papà. Qual è l’indizio che ha mandato in visibilio i fan? Presto detto: un bracciale antinausea che la modella argentina indossa nelle sue Instagram Stories. A questo punto ci si chiede perché mai dovrebbe indossarlo se non perché le nausee delle quali soffre al momento sono quelle di una gravidanza. Insomma, questo sarebbe proprio un indizio grande, che sommato al fatto che la stessa Belen stia soltanto indossando abiti larghi sulla vita da ormai settimane, andrebbe ad aggiungersi alle indiscrezioni precedenti confermando probabilmente la sua seconda gravidanza in arrivo.

Sempre da quanto rivelato ultimamente, sarebbe inoltre confermato che il compagno di Belen, Antonio Spinalbese, abbia lasciato il su posto di lavoro dichiarando di voler dedicare più tempo alla famiglia perché presto diventerà papà. Nei mesi scorsi, tuttavia, si era anche detto che lui avesse deciso di licenziarsi per dedicarsi alla sua passione più grande: la fotografia. Dove starà la verità? Quel che è certo è che il bracciale antinausea al polso Belen lo stia indossando davvero.

Il bracciale andrebbe a sfruttare la pressione su di un punto specifico del polso per andare così a limitare la sensazione di nausea della quale si potrebbe soffrire. Molti di voi forse lo conosceranno poiché indossato anche da chi soffre particolarmente il mal d’auto o il mal di mare. Nel caso di Belen però, che mostra di indossarlo mentre è in casa, la soluzione sembrerebbe soltanto una: ridurre la nausea da gravidanza.

Ne sapremo presto di più? Santiago avrà davvero un fratellino o una sorellina al più presto?