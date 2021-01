Forse non tutti se lo ricorderanno ma la ex fidanzata di Alessandro Calabrese, Lidia Vella ha anche partecipato al Grande Fratello nel 2015. Ebbene sì, Lidia Vella ancor prima di approdare a Uomini e Donne era già stata sotto l’occhio dei riflettori grazie alla sua partecipazione al reality più spiato d’Italia. Concorrente durante l’edizione poi vinta da Federica Lepanto, Lidia nelle ore precedenti ha detto la sua sullo show di Canale 5, senza risparmiarsi a qualche attacco particolare.

Proprio sul suo profilo Instagram personale Lidia Vella ha preso parte ad un ‘gioco’ della rete ormai molto in voga: “Rispondo solo con Sì o No – e con qualche dettaglio aggiuntivo”. Ed è così, allora, che alla giovane, ad oggi aspirante influencer, arriva una domanda ben precisa sulla sua esperienza al Grande Fratello. Domanda alla quale Lidia risponde immediatamente, scatenando non poche polemiche: “Al Grande Fratello ti dicevano come comportarti riguardo al famoso triangolo che si era formato?”. (Ricordiamo che il triangolo di cui sopra comprendeva proprio la stessa Lidia, il suo allora fidanzato e Federica Lepanto, vincitrice di quell’edizione).

E allora ecco che prontamente Lidia risponde:

“Al Grande Fratello non ti dicono mai cosa dire o non dire, cosa fare o non fare. Prima ti indeboliscono mentalmente e poi ecco che parte il lavaggio del cervello. Ti lavano il cervello. Diciamo che ti portano ad avere le relazioni che vogliono loro. Alla fine farai i conti con le ripercussioni psicologiche”.

Sì, avete capito bene: ripercussioni psicologiche. Un’accusa forte quella di Lidia Vella supportata però da un fatto personale:

“Io dopo il Grande Fratello ho sofferto di depressione per tre anni”.

Una malattia che Lidia sostiene di aver manifestato proprio a causa dell’indebolimento psicologico subito durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà. Insomma, dichiarazioni certamente forti. Il Grande Fratello risponderà mai alle accuse?