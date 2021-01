Ritorno di fiamma, ennesimo ci verrebbe da dire, tra la ex concorrente del Grande Fratello Vip Serena Enardu e il suo storico fidanzato Pago. Forse ricorderete che i due avevano subito una prima fortissima crisi durante la loro prima partecipazione di coppia ad un reality. Temptation Island Vip. Proprio in quell’occasione Serena c’era andata pesante con le critiche al fidanzato, decidendo in ultimo di uscire dal programma da sola.

Da lì, la storia è proseguita con tira-e-molla che molto hanno incuriosito il pubblico, e con un vero e proprio ritorno di fiamma davanti alle telecamere quando il cantante ha preso parte al Grande Fratello Vip. Dopo qualche settimana di permanenza nella Casa, infatti, a Pago si è affiancata Serena, entrata in gioco a Cinecittà per riconquistarlo una volta per tutte. Ma proprio quando tutto sembrava ormai andare per il meglio, il nuovo allontanamento tra i due che avevano giurato che sarebbe quella volta stato proprio definitivo.

Ebbene, questa mattina scopriamo che non sia affatto così. Sì, perché tra Serena Enardu e Pago sarebbe tornato il sereno, e i due avrebbero deciso di riprovarci di nuovo. Sarà la volta buona o a breve le incomprensioni caratteriali tra lei e lui rovineranno ancora tutto?

Di fatto Serena sui suoi profili social ha però voluto mettere le cose in chiaro: la loro è una specie di relazione che tuttavia non etichettano in nessun modo. Come da lei spiegato proprio con un lungo Post su Instagram, infatti:

“Io e Pago è un pochino che abbiamo ricominciato ad avere un contatto. Anzi, proprio iniziato un nuovo percorso di riavvicinamento che non vogliamo etichettare in nessun modo. Perché è un vero e proprio esperimento su di noi. Abbiamo cercato di prendere da tutto quello che è successo il meglio, analizzando tutto nei dettagli, nelle cose importanti e non nelle cose effimere, che poi sono le più eclatanti. Abbiamo deciso di partire da lì per capire in quale modo si potrebbe evolvere e salvare un rapporto che è fondamentale”.

Insomma, i due sarebbero di fatto tornati ad essere una coppia. Quel che è certo è che l’affetto reciproco non se ne fosse mai andato. Mancato, in passato, invece il rispetto l’uno per l’altra. Ricordiamo fior fiore di interviste, soprattutto da parte della bella Enardu (diciamo la verità) dove gli attacchi e anche le battute cattive erano palesi e anche un poco offensive. Non esattamente i ‘buoni rapporti’ dei quali Serena parla oggi, che quindi fanno stavolta dubitare i fan della coppia sulla verità di quanto stia effettivamente accadendo, sentimentalmente parlando, ad entrambi.

Come proseguiranno davvero le cose tra i due? Stavolta Serena e Pago andranno d’amore e d’accordo o a breve li ritroveremo sulle copertine di tutti i giornali ad attaccarsi a vicenda?