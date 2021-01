Claudio Sona, il primo storico tronista gay di Uomini e Donne, ha parlato di Grande Fratello Vip, nella fattispecie di Tommaso Zorzi, al sito Biccy. In passato, il nome di Claudio è stato associato al reality show di Canale 5 ma il suo ingresso nella casa di Cinecittà non si è mai concretizzato, nonostante i rumors.

Tornando a Tommaso Zorzi, dopo l’intervista a Casa Chi, durante la quale smentì le voci riguardanti presunti flirt passati con l’ex protagonista di Riccanza, Claudio ha ribadito la propria stima nei riguardi del concorrente del Grande Fratello Vip anche in questa occasione, definendolo una bellissima persona e un grande amico:

Tommaso è una bellissima persona, intelligente e sensibile, con una marcia in più; con lui non puoi non divertirti. Ha uno spirito e una inventiva che ti trascina nelle avventure più improbabili; ama le canzoni tanto quanto me. Sono felice di poter dire che siamo davvero grandi amici.

Claudio Sona, attualmente, è fidanzato con il modello modenese Nicholas Cornia. La loro relazione procede a gonfie vele al punto che la coppia starebbe anche pensando ad un futuro con dei figli:

Ci siamo conosciuti qualche anno fa. Lo scorso anno mi ha scritto su Instagram, da lì è iniziata una bella amicizia che, pian piano, si è trasformata in amore. Siamo molto complici ma ovviamente, come per tutte le coppie, non mancano le discussioni. Malgrado tutto riusciamo sempre a trovare un punto d’incontro e a fare pace. Riceviamo entrambi molti complimenti. Quanto alla gelosia, lo siamo entrambi ma nel giusto modo. Una famiglia? Ci piacerebbe ricorrere all’adozione ma la legislazione attuale non lo consente.