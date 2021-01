Stefania Orlando e Tommaso Zorzi lasciano il Grande Fratello Vip 5 lunedì 25 gennaio 2021? (video)  

Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, in queste ore, hanno confidato ai suoi compagni d’avventura, l’intenzione di abbandonare la casa del ‘Grande Fratello Vip 5’. In particolare, la conduttrice è convinta che il nuovo prolungamento abbia ulteriormente messo in crisi molti veterani tra cui l’amico del cuore. Ecco le sue parole pronunciate, oggi, in giardino, che non lasciano spazio ad interpretazioni:

Orlando: “Uno crede di non avere più nulla da dare e dire. Di cosa possiamo parlare? Io ho chiesto a Rosalinda di dirmi qualcosa che non mi ha mai detto… il sentimento è un po’ comune di chi sta qui da tanto tempo. Siamo entrati con l’idea di stare massimo tre mesi. Noi sapevamo che sarebbe finita a dicembre. Che ci diciamo? Che ci raccontiamo? Non è che possiamo dipingere tutti i giorni… Siamo tutti un po’ così. Ci siamo detti: ‘Forse ci hanno richiesto un po’ troppo?’. Di cosa possiamo parlare oggi che ci siamo detti già tutto?”

A tavolo, con Rosalinda Cannavò, l’ex moglie di Andrea Roncato ha manifestato la volontà di lasciare il gioco a quasi un mese dalla finale:

Rosalinda: "Ma tu lo sai di Tommaso? Che lunedì vuole andare via?"

Cannavò: “Ma tu lo sai di Tommaso che lunedì vuole andare via?”

Orlando: “Sì, io sono nella stessa situazione, non dirmi niente”.

Riuscirà la produzione a convincere Stefania Orlando e Tommaso Zorzi a non mollare il colpo?!