Esperta di reality show (ha partecipato a La Fattoria e a L’Isola dei Famosi), Eva Henger, intervistata da White Radio, ha espresso le proprie preferenze per quanto riguarda i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 meritevoli di arrivare in finale.

La showgirl ungherese si è dichiarata una fan di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando (che proprio qualche ora fa, avrebbero deciso di lasciare il GF Vip durante la puntata che andrà in onda lunedì prossimo su Canale 5):

Mi piace molto Tommaso Zorzi anche se non lo conoscevo prima. Adesso ho scoperto che è un personaggio importante su Instagram. È giusto ma allo stesso tempo permaloso. Mi piace anche Stefania Orlando, ovviamente.

Se fosse stata presente nella casa di Cinecittà, Eva Henger non avrebbe sicuramente legato con l’ex tronista Andrea Zelletta, definendolo non molto simpatico:

Diciamo che tra questi ragazzi che ci stanno, c’è il famoso comodino. Lui, ad esempio, è permaloso ma non è simpatico. Con lui non credo proprio che avrei legato. E non mi è piaciuto nemmeno il branco iniziale (il famoso gruppo della stanza arancione, ndr).

Come già scritto in apertura, la Henger ha preso parte ad un paio di reality show. La sua esperienza all’Isola dei Famosi, risalente al 2018, si è rivelata particolarmente movimentata a causa del famigerato Canna-Gate del quale si è parlato per mesi in svariate trasmissioni televisive.

Come ricordiamo, Eva Henger, in diretta, durante la seconda puntata, accusò Francesco Monte di aver consumato droga leggera nella villa dove i naufraghi solitamente alloggiano prima dello sbarco vero e proprio sull’Isola.

Per questo motivo, almeno per il momento, la Henger non vuole sentire parlare di altri reality come concorrente, nemmeno il Grande Fratello Vip: